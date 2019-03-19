مخرج مسلسل "ولد الغلابة" يعكف على تصويره للحاق بموسم رمضان المُقبل

يعكف المخرج محمد سامي، على تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، للحاق بماراثون موسم رمضان المُقبل، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلاله. ويُشار إلى أن مسلسل "ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي بشأن رجل صعيدي يُعاني الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس في إحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للاتجار في المخدرات، حيث إن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإدوارد وإنجي المقدم وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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