تألقت المطربة كارمن سليمان بحفل إنجازات الدولة الذي أقيم بالتجمع الخامس، وقامت كارمن بغناء أغاني أم كلثوم منها أنت عمري وأشتركت كارمن في إحياء الحفل مع مجموعة من الفنانيين منهم محمد حماقي الذي قدم مجموعه من أغانيه وهو كرسي متحرك بعد العملية الجراحية التي أجراها في قدمه. من ناحية أخرى يستعد محمد حماقي لأحياء حفل غنائي بالخليج مع مجموعة من المطربيين والمطربات خلال الفترة القادمة. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا - كارمن سليمان تطرح كليب " بنحب الحياة" للتوعية بمرض "الكرون" - المطربة كارمن سليمان تؤكد أنها تختار أعمالها بدقة فائقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان ومحمد حماقي يتألقان في حفل إنجازات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.