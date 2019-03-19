داليا البحيري تحضر حفل إنجازات الدولة في التجمع الخامس

حرصت الفنانة داليا البحيري على حضور حفل أنجازات الدولة ، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وقد أنتهزت الفنانة داليا البحيري حصولها على أجازة من مسلسل "فلانتينو" لبناء بعض الديكورات. وهو الحفل الذي حضره مجموعة كبيرة من الفنانيين منهم نضال شافعي وبوسي شلبي ورجاء الجداوي وخالد زكي وغيرهم. داليا حرصت على الجلوس مع الفنانة دنيا عبد العزيز التي ترتبط معها بصداقة قوية . الجدير بالذكر أن داليا يعرض لها الأن الجزء الرابع من مسلسل يوميات زوجه مفروسة على أحد الفضائيات وهو العمل التي بدأته منذ 4 سنوات وحقق نجاحا كبيرا وشاركها في البطولة خالد سرحان وسمير غانم

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