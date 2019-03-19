شكرا لقرائتكم خبر عن "American Football".. تجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورالنجم أحمد فهمى عددا من المشاهد الجديدة فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، بأحد نوادى 6 أكتوبر، وكانت عبارة عن مباراة "American Football" وهى اللعبة الشهيرة فى أمريكا، وجمعت المشاهد بين فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن.

وانتهى فهمى من تصوير نصف حلقات المسلسل، ويواصل تصوير الحلقات المتبقية، مع البدء فى عمليات المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات للجهة المنتجة وهى شركة سينرجى، كما أن مؤلفى العمل يكتبون الحلقات الـ 10 الأخيرة فى العمل.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

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