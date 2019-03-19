"بحبك يا عمري".. رسالة زوجة ماجد المصري في عيد ميلاده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" فيديو يجمعهما سويًا.

وعلقت رانيا على الفيديو: "مكتوبة لك إني أنا اللي تعيشلها، مكتوبة على اسمك حياتي كلها، كل سنة وأنت طيب يا روح قلبي أنا، يا أغلى حاجة في حياتي، ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي وميحرمنيش منك أبدًا يا عمري أنا، بحبك".

ويحتفل المصري اليوم بعيد ميلاده الخامس والخمسين، ويدخل خلال الأيام المقبلة الاستديوهات لتصوير دوره في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.