بالصور.. تكريم محمد صبحي وإلهام شاهين في منظمة الضمير العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إلهام شاهين تتسلم درع تكريمها

أقامت منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بالقاهرة احتفالية بمناسبة عيد الأم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث كرمت نخبة كبيرة من نجوم الفن من بينهم الفنان محمد صبحي والفنانات سميرة عبدالعزيز وإلهام شاهين والفنان عبدالسلام الدهشان والمخرج أشرف فايق وميرنا وليد وأمل رزق.

وعُرض فيلم "جحود قلب" بطولة سميرة عبدالعزيز وعبدالسلام الدهشان والمطرب مجد القاسم.





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