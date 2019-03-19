شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاده ..شاهد صورة نادرة لـ بروس ويلز في طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي بروس ويلز بعيد ميلاده حيث ولد فى التاسع عشر من مارس عام 1955، وبات حالياً من أشهر النجوم علي مستوي العالم بفضل أدواره الذى حقق بها جماهيرية عريضة تجلت فى حجم ايرادات أعماله السينمائية الذى قام ببطولتها الفنان الشهير.

بروس ويلز الذى شكل ثنائياً ناجحاً مع النجمة ديمي مورزوجته السابقة 1987 إلى عام 2000 تمتعا فيها بشهرة عالية حيث لمع اسم الاثنين وقتها ليشكلا الثنائى الأهم خلال تلك الآونة فى هوليوود، نعرض فى عيد ميلاده صورة نادرة له من الطفولة ربما يشاهدها محبوه للمرة الأولي حيث ظهر فيها بشكل مخالف تماماً لما آل إليه حالياً مثلما يظهر خلال الصورة.





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