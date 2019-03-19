شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس تسجيل سامح حسين أغانى مسرحية "جحا" بصحبة أحمد حسن راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر أحمد حسن راؤول مع الفنان سامح حسين بـ 8 أغانى في مسرحية "جحا" من ألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، ومن مقرر أن يتم عرض المسرحية آخر الشهر الحالي.

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وينشر ”الخليج 365” فيديو من كواليس تسجيل أغانى المسرحية بحضور كل من الفنان سامح حسين، والشاعر أحمد حسن راؤول ، والموزع ايمن التركي.

يذكر أن مسرحيته "جحا"، مخصصة لعروض الطفل، وتدور أحداث من التراث، وتبتعد عن التقليد ونفكر فى شىء يخصنا وقريب بالنسبة لنا، وهدفنا أن يكون لدى الأطفال معلومات ثرية بشأن تلك الشخصية ويعرفونها جيداً، خاصة أنها شخصية ثرية لديها حكمة ومواقف وسرعة بديهة.