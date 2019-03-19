محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني رجب:
قالت الفنانة الأردنية حسناء نور الدين، إنها لم تتوقع ردود الأفعال التي تلقتها، بعد أداء دورها في الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير".
وأضافت حسناء لـ"الخليج 365" أن بطلات المسلسل يجمع بينهم الحب، ولم تحدث أي مشاعر غيرة أو كراهية بين فريق العمل، واصفة الفنانتين سوسن بدر وبوسي بـ"غيلان تمثيل"، مضيفة أنها تعلمت منهما الكثير.
وأكدت حسناء أنها تعلمت اللهجة الصعيدية من عبدالنبي الهواري، مصحح اللهجة الصعيدية، مشيرة إلى أن اللهجة الأردنية شبيهة باللهجة الصعيدية، لذا لم تجد صعوبة بالحديث بها.
وتابعت أنها تحضر للجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بالإضافة إلى مسلسل آخر في دولة عربية.
كانت هذه تفاصيل خبر حسناء سيف الدين: "اتعلمت من سوسن بدر وبوسي في البيت الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.