حسناء سيف الدين: "اتعلمت من سوسن بدر وبوسي في البيت الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني رجب:

قالت الفنانة الأردنية حسناء نور الدين، إنها لم تتوقع ردود الأفعال التي تلقتها، بعد أداء دورها في الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير".

وأضافت حسناء لـ"الخليج 365" أن بطلات المسلسل يجمع بينهم الحب، ولم تحدث أي مشاعر غيرة أو كراهية بين فريق العمل، واصفة الفنانتين سوسن بدر وبوسي بـ"غيلان تمثيل"، مضيفة أنها تعلمت منهما الكثير.

وأكدت حسناء أنها تعلمت اللهجة الصعيدية من عبدالنبي الهواري، مصحح اللهجة الصعيدية، مشيرة إلى أن اللهجة الأردنية شبيهة باللهجة الصعيدية، لذا لم تجد صعوبة بالحديث بها.

وتابعت أنها تحضر للجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بالإضافة إلى مسلسل آخر في دولة عربية.