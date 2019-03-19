إيمي شومر تروج لأحدث برامجها الكوميدية مع شبكة "Netflix"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روجت النجمة الأمريكية الكوميدية، أيمي شومر لبدء عرض أولى حلقات برنامجها الجديد مع شبكة "Netflix" بعنوان "Growing" بنشر صورة للبوستر الرسمي للبرنامج عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، استعدادًا لبدء عرضه حصرياً لعملاء الشبكة.

والبرنامج سيتم تقديمه على طريقة الـ"ستاند أب كوميدي" وسيتمحور حول العديد من المشكلات الاجتماعية على طريقة شومر الساخرة، والبرنامج من كتابتها وإنتاجها، واعتادت ايمي تقديم هذه النوعية من الكوميديا في عدد من أعمالها السينمائية التجارية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن آخر أعمال شومر الفنية كانت فيلم "I Feel Pretty" والذي تم طرحه أبريل من العام الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 88 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط 32 مليون دولار.

