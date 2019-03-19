شكرا لقرائتكم خبر عن بس متقولش ست "دي ست الستات" .. 17 صورة من حساب مونيكا بيلوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل النجمة مونيكا بيلوتشي السحر والجمال الإيطالي، فمنذ ظهورها علي الساحة الفنية وهي تزداد جمالا ورونقا، خاصة مع التقدم في العمر فلكل مرحلة من مراحل حياة مونيكا تظهر بيلوتشي جمال من نوع أخر وإليكم 20 صورة من حسابات مونيكا علي مواقع التواصل.

مونيكا بيلوتشى تحدثت مؤخرا عن سر جمالها وأكدت أنها لا تفضل الاستيقاظ مبكرا لكى تتوجه لتؤدى التدريبات الرياضية، فأنا فى الحقيقة أحب الكعك والمكرونة، ونصيحتى هى تناول الطعام بشكل معتدل، وممارسة العلاقة الحميمة بشكل جيد ومنتظم والضحك كثيرا".





























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