رامي صبري يعلن عن حفل غنائي في السعودية

يستعد المطرب المصري رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية قريبًا، دون أن يوضح هل سيكون ضمن فعاليات مهرجان الشرقية أو فعالية أخرى؟.

ونشر رامي، عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“، صورة له من إحدى حفلاته، وعلق عليها: ”جمهوري الحبيب في المملكة العربية السعودية، قريبًا جدًّا هكون معاكم في حفل كبير“.

وحظي منشور صبري بتفاعل واسع بين المتابعين، الذين أكدوا انتظارهم الشديد له وتمنوا أن يحضروا الحفل للتمتع بصوته المميز كما وصفوه.

يذكر أن رامي صبري انتهى من تسجيل أغنية تحمل اسم ”عجبي عليك يا زمن“، وهي من كلمات هاني رجب، وألحان مديح محسن، وتوزيع طارق توكل، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.