خاص الفن – قمر خلف: أوازن بين الأمومة والتمثيل

ميرنا وليد - بيروت - تنشغل الممثلة قمر خلف بتصوير مشاهدها في مسلسل "مقامات العشق" في دمشق مع المخرج أحمد إبراهيم أحمد الذي أعادها إلى الأضواء بعد فترة غياب بشخصية "نور" والدة العلامة محي الدين ابن عربي الطيبة والقوية والتي ترافقه بمسيرته وحياته.

قمر قالت لموقع "الفن" إنها خلال فترة الغياب كانت تمارس دورها كأمّ، مشيرة إلى أن الأمومة تجبر الأم على التفرغ لأولادها، وتؤثر بشكل أو بآخر على العمل، ولذلك مثلاً لا أستطيع المشاركة بأكثر من عمل في العام الواحد.

وأضافت: أحاول الموازنة بين الأمومة وبين التمثيل، ولا أقبل أن يكون اهتمامي بشيء على حساب شيء آخر، لكن مهما حاولت سأكون مقصرة.

ويشار إلى أن خلف وخلال سنوات الأزمة السبع ظهرت في سبع مسلسلات هي "بنات العيلة" و"المفتاح" و"زمن البرغوت" و"خيبر" و"نساء من هذا الزمن" و"وعد الغريب" و"الإمام".