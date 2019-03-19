خاص بالصور- "مؤسسة الصفدي الثقافية" تقيم حفلاً تكريميًا تحية لروح مي منسّى

ميرنا وليد - بيروت - أحيت " مؤسسة الصفدي الثقافية " بالتعاون مع "نادي قاف للكتاب" حفلاً تكريميًا تحية لروح الراحلة الكبيرة الأديبة مي منسّى، في "مركز الصفدي الثقافي" في طرابلس في مبادرة لافتة لتكريم شخصياتٍ رفعت إسم لبنان، بحضور النائب علي درويش، الوزير جبران باسيل ممثّلاً بالسيد وليد منقارة، الوزيرة فيوليت خيرالله الصفدي ممثّلة بمديرة "مؤسسة الصفدي الثقافية" السيدة سميرة البغدادي، النائب جان عبيد ممثّلًا بالأستاذ إيلي عبيد، النائب سامي الجميل ممثلاً بالأستاذ ميشال خوري، القاضي نبيل صاري، نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد ممثلًا بالأستاذ عطا كوسا، قائممقام بشري السيدة ربى شفشق، رئيسة "نادي قاف للكتاب" د. عائشة يكن، ونجل الراحلة الأستاذ وليد منسّى وعقيلته د. بياتريس وابنتيهما.

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