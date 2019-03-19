خاص الفن- بعد توقفه.. انطلاق تصوير "شبر مية" لآسر ياسين بعد رمضانخاص الفن – قمر خلف: أوازن بين...

ميرنا وليد - بيروت - قرر صناع مسلسل "شبر مية" بدء تصوير العمل بعد شهر رمضان المقبل، بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب تعاقد بطله آسر ياسين على مشاركة الممثلة المصرية نيللي كريم بطولة مسلسل بعنوان "النصابين" للعرض في رمضان المقبل ولكن العمل توقف وخرج من العرض وأصبح آسر غير مرتبط بأعمال جديدة حالياً.

وكانت الشركة المنتجة تنوي البدء في تصوير حلقات المسلسل مطلع شهر شباط الماضي من أجل عرضه قبل شهر رمضان ولكن لضيق الوقت واعتماد أحداث العمل على 50 حلقة إضافة إلى انشغال أبطاله بتصوير مسلسلات رمضانية توقفت التحضيرات وتحدد بعد رمضان مباشرة موعداً للتصوير.

الجدير بالذكر أن مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه في إطار إجتماعي ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين نجلاء بدر، أحمد مجدي، مراد مكرم، سارة نخلة وآخرين. ويحمل العمل توقيع المؤلفين نهال سماحة، ماريان هاني، ضحى إبراهيم توفيق، محمد هشام ومحمود شافعي تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج رامي رزق الله ومادي بادير.