مذيع يفاجىء فنان كويتي بسؤال: “هل انت مع التطبيع”.. شاهد كيف اجاب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 05:06 صباحاً - تفاجىء الممثل الكويتي احمد ايراج اثناء حلوله ضيفا على احد البرامج التلفزيونية بسؤال عن التطبيع مع اسرائيل.

وقد ابدى ايراج بداية استغرابه من طرح هذا السؤال ثم قال: “انا من وجهة نظري نحن كفنانين ما نقدر نتكلم في السياسة الا اذا كنا ملمين فيها”.

واكد ايراج على ضرورة الحذر عند الكلام في السياسة وقال “واحد يمكن يتسرع ويقول انا مع التطبيع وواحد يقول لا انا لست مع التطبيع لكن المسألة ليست كذلك والسياسة بحر كبير ولها ناسها ولها دراسات وشهادات لذا افضل ان تسأل هذا السؤال لسياسي”.