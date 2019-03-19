شاهد.. فنانة مصرية تغني “ماما زمانها جاية” على طريقة ويتني هيوستن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 05:06 صباحاً - حلت الفنانة المصرية مروة ناجي ضيفة على حلقة الإثنين من برنامج “الحكاية” على شاشة MBC مصر. وقد فاجأت مروة ناجي الإعلامي عمرو أديب بأدائها أغنية “ماما زمانها جاية” على طريقة المغنية الراحلة ويتني هيوستن. والطريف ان عمرو اديب علق على الاغنية قائلا: “ست ويتني الله يرحمها لو كانت بتتفرج علينا دلوقتي حتكون سعيدة جدا”.

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