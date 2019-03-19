كلب يهاجم الفنان التركي بوراك دينيز ويحدث به إصابات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيب النجم التركي بوراك دينيز في مكان حساس بعد أن تعرض لهجوم كلب صديقه، الفنان التركي البيران دويماز.

بوراك كان في زيارة لمنزل صديقه البيران، وكعادته، كان يلعب مع أحد كلاب الفنان التركي، ليتفاجأ بهجوم الكلب عليه وعضه في شفاهه، حيث نقل دويماز صديقه إلى المستشفى على الفور، وهناك كانت عدسات الباباراتزي في انتظار النجمين.

وفي الوقت الذي انهالت فلاشات المصورين على بوراك لحظة خروجه من المستشفى، حرص الفنان الشاب على اخفاء مكان اصابته بيده، ورفض الإدلاء بأي تصريحات، أو حتى طمأنة الفانز على حالته الصحية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حكايتنا» آخر عمل درامي عُرض لبوراك دينيز، حيث شارك في بطولته أمام النجمة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة»، في الوقت الذي يُعرض لدويماز حالياً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج وإلتشين سانجو، وغيرهما.