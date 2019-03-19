رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اصيب النجم التركي بوراك دينيز في مكان حساس بعد أن تعرض لهجوم كلب صديقه، الفنان التركي البيران دويماز.
بوراك كان في زيارة لمنزل صديقه البيران، وكعادته، كان يلعب مع أحد كلاب الفنان التركي، ليتفاجأ بهجوم الكلب عليه وعضه في شفاهه، حيث نقل دويماز صديقه إلى المستشفى على الفور، وهناك كانت عدسات الباباراتزي في انتظار النجمين.
وفي الوقت الذي انهالت فلاشات المصورين على بوراك لحظة خروجه من المستشفى، حرص الفنان الشاب على اخفاء مكان اصابته بيده، ورفض الإدلاء بأي تصريحات، أو حتى طمأنة الفانز على حالته الصحية.
من ناحية أخرى، كان مسلسل «حكايتنا» آخر عمل درامي عُرض لبوراك دينيز، حيث شارك في بطولته أمام النجمة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة»، في الوقت الذي يُعرض لدويماز حالياً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج وإلتشين سانجو، وغيرهما.
كانت هذه تفاصيل خبر كلب يهاجم الفنان التركي بوراك دينيز ويحدث به إصابات.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.