النجمة التركية ميرفي بولجور تلجأ للقضاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لجأت الفنانة التركية ميرفي بولجور الشهيرة بـ«السلطانة نوربانو» إلى القضاء، ورفعت دعوى ضد شركة «أصلان» التركية للإنتاج الفني.

ميرفي اضطرت لرفع هذه الدعوى القضائية بعد أن امتنعت شركة الإنتاج عن منحها حقوقها المادية عن آخر حلقتين في آخر مسلسلاتها «العاصفة التي بداخلي»، والذي توقف عند الحلقة السادسة منه، لفشله في تحقيق نسب المشاهدة المطلوبة.

الفنانة التركية طلبت حقوقها المادية من الشركة ودياً قبل أن تلجأ لساحات المحاكم، إلا أن شركة الإنتاج لم تستجيب، وبناء على دعوتها، طلبت المحكمة من خبير معتمد مشاهدة الحلقتين للتأكد من تصوير ميرفي مشاهدها فيهما لإثبات حقها بأجرها المالي عنهما، والذي يبلغ حوالي 110 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 14 ألف دولار أمريكي.

يُذكر أن مسلسل «العاصفة التي بداخلي» كان آخر عمل درامي يُعرض لميرفي عام 2017، حيث شاركت في بطولته أمام جيزام كراجا، يوسف جيم، ودوغان أوميت، وغيرهم.