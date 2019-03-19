يارا تحصل على لقب «خالتو» لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت الفنانة اللبنانية يارا عن شدة سعادتها بعد أن وضعت شقيقتها ميرنا بمولود جديد، اطلقت الأخيرة عليه اسم «Jude».

يارا زفت هذا الخبر السعيد لمتابعيها، معربة عن فرحتها بحصولها على لقب «خالتو» لأول مرة، حيث نشرت صورة للمولود، معلقة عليها: «إسمَع كلام خالتَك وما تسمعشِ كَلام أُمَّك.. قولوا ماشاءالله إبن إختي الحلو وعلى فكره كمان برشلوني».

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فانز يارا تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير، حيث هنأوا الفنانة اللبنانية، متمنيين لشقيقتها ولمولودها الصحة والسلامة، كما تغزلوا في جمال ملامح وبراءة المولود.

من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين، كما تجهز لأغنية عراقية لأول مرة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.

يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.