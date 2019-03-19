افتتاح معرض الموسيقار المصري اليوناني «آندريا رايدر» بمهرجان الأقصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تم افتتاح معرض لأعمال الموسيقار المصري اليوناني آندريا رايدر، على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقيا، وذلك يوم الأحد 17 مارس.
وشهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة، رئيس شرف الدورة الثامنة، والفنانة لبلبة، والمخرج سمير سيف، والمنتج شريف مندور، والدكتورة غادة جبارة، وعبدالحق منطرش رئيس مهرجان الرباط، وملك دحموني مدير مهرجان الرباط.
كما حضرت الدكتورة رشا طموم، مؤلفة كتاب عن “آندريا رايدر” ودور الموسيقى التصويرية الإبداعية، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.
يذكر أن آندريا رايدر كان قد قام بعمل موسيقى تصويرية لـ ٦٢ فيلما مصريا من أهم إنتاجات السينما المصرية.
وكان قد أقيم حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مساء الجمعة 15 مارس، وذلك داخل معبد الكرنك، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلاميين وعدد من المهتمين بصناعة السينما في إفريقيا.
وشارك في حفل الافتتاح كل من محمود حميدة، ولبلبة، وطارق عبدالعزيز، وصبري فواز، وأحمد عبدالله محمود، وأمينة خليل، وخالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وإلهام شاهين، والمنتج محمد حفظي، وسيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وعزة الحسيني، مدير المهرجان، وعدد من الفنانين من دولة تونس ضيف شرف المهرجان.
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