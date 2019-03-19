نهى فكرى تغنى في القاهرة توليفة من مشروعها الموسيقي بمشاركة ثلاثة عازفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نهى فكرى لإحياء حفل غنائي لها في القاهرة عبارة عن سهرة موسيقية على طريقة مزيكا الجاز، بأحد مسارح جاردن سيتى، وذلك فى التاسعة مساء السبت المقبل.
وتطل نهى فكرى على جمهورها بتوليفة موسيقية من مشروعها الموسيقى "نهى فكرى كوارتيت"، والذى يجمعها مع ثلاثة موسيقيين، بمشاركة عازف البيانو رامى عطالله، وعازف الساكسفون مينا نشأت مع عازف الباص إيهاب بدر.
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