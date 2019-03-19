شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Wonder Park يحقق 21 مليون دولار في ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن Wonder Park إيرادات وصلت إلى 21 مليون دولار منذ طرحه يوم 15 مارس الجارى، وأنفسمت الإيرادات بين 16 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 5 مليون دولار حول العالم.

الفيلم تدور قصته حول June وهى فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية تدعى Wonderland مخبأة في الغابة، الحديقة مليئة بركوب الخيل الخيالي والكلام المضحك والحديث، الحديقة في حالة من الفوضى، تكتشف June الحديقة التي جاءت من خيالها وهى الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهى تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحري وإعادة الأعجوبة في بلاد العجائب.

الفيلم من بطولة أصوات براينا دينسكى، وجينيفر جارنر، وكين هدسون كامبل، وكنان طومسون، وميلا كونيس، وجون أوليفر، وكين جيونج، ونوربرت ليو بوتز، وماثيو برودريك، ومن تأليف جوش ابيلبوم، وأندريه نيميك، وروبرت جوردون، وجوش ابيلبوم، وأندريه نيميك.