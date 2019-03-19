نيكول سابا توجه رسالة لزوجها في عيد "مار يوسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة وجهت فيها رسالة لزوجها الفنان يوسف الخال، تهنئه فيها بعيد "مار يوسف". وكتبت نيكول: "كل عيد مار يوسف وأنت بخير حبيبي وإن شاء الله دايمًا بضلّ حاميك ويبعد عنك ولاد الحرام ويخلّيلنا ياك". وتزوجت سابا من الخال قبل 8 أعوام وأنجبت منه طفلتها نيكول التي تحرص باستمرار على مشاركة جمهورها بألطف لحظاتها معها، كما حرصت على التفرغ لرعاية أسرتها في الفترة الأخيرة.​



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