تامر حسين ووالدته في العمرة.. هذا ما قاله (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الشخصي في موقع " فيس بوك"، صورة له بملابس الإحرام مع والدته.

وعلق حسين على الصورة: "تمت بحمد الله وربنا يتقبل مننا ودعيتلكم جميعًا والله بالأسامي، أي حد أمني على دعوة دعيتهاله والله ومن قلبي، وعقبالكم جميعًا".

ويعكف تامر حسن حاليًا على كتابة عدد من تترات مسلسلات رمضان المقبل، وكان آخر أعمال الشاعر تامر حسني أغاني مسلسل "كارمن" التي غنتها المطربة جنات. ​

