الأبيض قدّم نانسي عجرم بإطلالة كلاسيكية فأبهرتنا

ميرنا وليد - بيروت - بآخر ظهور لها أعجبتنا إطلالة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث ارتدت "أوفرول" أبيض كلاسيكياً، تميز بأكمامه الواسعة وطريقة الزمزمات عند منطقة الخصر، بالإضافة إلى ربطة "البابيون" بطريقة راقية عند العنق.

الأبيض يليق جدا بنانسي، خصوصا أنها تمتلك بشرة فاتحة اللون.

الشعر جميل، وكذلك المكياج الناعم الذي تحرص عجرم المحافظة عليه في أغلب إطلالاتها، وما من شك بأن وجه عجرم لا يحتمل الكثير من المكياج.

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لم أر أي مشكلة باختيار حذاء ستيلو باللون الـ "بيج" وتنسيقه على الأبيض، فعلى العكس الصورة لا تحتمل لوناً آخر، فرأيت من الجيد اعتماد لون ترابي ليتناسب مع ألوان الديكورات المحاطة بعجرم.

من ناحية الإكسسوارت، أحسنت عجرم اختيار خاتم طويل أعطى حركة للإطلالة، ومن الجيد أنها ابتعدت عن الأقراط الطويلة.