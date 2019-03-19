ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من ان البعض يتهمونه بالغرور، الا ان الفنان المصري محمد رمضان قد أثبت انه انساني اكثر من معظم الفنانين الذين يدعون التواضع واللطافة، فالانسانية ليست بالكلمات الشاعرة واللطيفة بل بالتصرفات والاعمال الخيرية.
وفي التفاصيل، قرر الممثل المصري محمد رمضان ان يتبرع بوحدة علاج كاملة كصدقة جارية إكراماً لوالديه بإعتباره أن الأطفال يصارعون المرض ويكافحون من أجل التخلص منه. وقدّم محمد رمضان هذه الصدقة من أرباح "أقوى حفلة في مصر" التي يستعد لإحيائها في الايام المقبلة.
على أمل أن تكون خطوة محمد رمضان هذه بداية لأعمال خيرية أخرى ليكون قدوة ومثالاً يحتذى بهما من قبل الفنانين الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان انساني بأعماله وفرحه بنجاح لا يعني الغرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.