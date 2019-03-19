كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 03:01 صباحاً - رفضت الفنانة الكويتية هند البلوشي الرد على تصريحات لمواطنتها الاعلامية مي العيدان طالبتها بالتوقف على الغناء.
وكانت مي العيدان طالبت هند البلوشي بالتوقف عن الغناء قائلة: “الذي يمون على هند البلوشي كلموها انو توقف غناء صوتك زوين تغني غنية في مسرحية ترى انت مو سيرين عبدالنور”.
وقد رفضت البلوشي، أثناء حلولها ضيفة على احد البرامج التلفزيونية، التعليق على كلام العيدان قائلة: “منو هذه؟” لتتابع “روحي شوفي اليوتيوب انا عندي اغنية سمعها 2 مليون شخص والاغنية الجديدة ايضا كذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هكذا ردت هند البلوشي على مي العيدان بعد ان طالبتها بالتوقف عن الغناء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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