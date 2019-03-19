شاهدوا.. والدا دينا الشربيني يحتفلان بعيد ميلادها الـ34 برفقة عمرو دياب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 03:01 صباحاً - ظهر والدا الفنانة دينا الشربيني في حفل عيد ميلادها الـ34 الذي احتفلت به بحضور النجم عمرو دياب وأشقائها وعدد من أفراد عائلتها.



وتم تسريب فيديوهات من عيد الميلاد ـــــ الذي لم يحضره من الوسط الفني سوى الفنان عمر السعيد ـــــ على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لاقت انتشارا كبيرا.



ورقصت دينا والهضبة على أنغام أغنية “برج الحوت” التي غناها الهضبة لـ دينا في ألبومه “معدي الناس” في 2017، وسط شائعات بأنهما متزوجان سرًا.

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