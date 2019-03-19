تكريم طارق عبدالعزيز في جامعة جنوب الوادي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرمت جامعة جنوب الوادي الفنان المصري طارق عبدالعزيز وسط حضور كبير من الطلاب، وذلك ضمن الملتقى الفني الذي تقيمه جامعة جنوب الوادي بقنا لتكريم الفنانين المشاركين في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور عباس محمد محمد منصور، سلم درع التكريم للفنان طارق عبد العزيز، والذي أكد خلال الخفل أنه على الرغم من كونه أحد أبناء محافظة أسيوط، إلا أنه من مواليد محافظة قنا لذا فهو يكن لها مكانه كبيرة في قلبه.

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الفنان المصري عبر عن سعادته الشديدة بهذا الحضور الطلابي الكبير، وأكد لهم أنهم يمروا بأزهى سنينهم العمرية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

كما أكد عبدالعزيز أنه من عشاق مهرجان القصر للسينما الإفريقية، وذلك لعرضه أفلام منتقاه بعناية كبيرة، وأيضا لما يضمه من ورش وندوات هامة تعكس اهتمام القائمين على المهرجان في إفادة الحضور بما يقدموه لهم.

يذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “رحيم”، بطولة الفنان ياسر جلال، والفنانة نور، والفنان محمد رياض، والفنان صبري فواز، وغيرهم.