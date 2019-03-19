صافيناز الأعلى أجرًا.. تعرف على قائمة أجور الراقصات في مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهرة كبيرة حققتها الفنانة والراقصة الأرمينية صافيناز منذ ظهورها في فيلم «القشاش» عام 2013، وحتى الآن.

صافيناز ظه لها عدد من المنافسات إلى جانب الراقصة دينا، ولكنها تظل الأعلى أجرا بين منافساتها، حيث تتقاضى 30 ألف جنيه عن الحفل الواحد.

تأتي بعدها الراقصة مايا تتقاضى 25 ألف ثم جوهرة 23 ألف، وتحل دينا في المركز الخامس فتحصل على 20 ألف عن الحفلة.

Advertisements

يشار إلى أن صافيناز أرمينية من أصل روسي كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية.

الراقصة الأرمينية ظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها إحدى قنوات الرقص، لكنها حازت على شهرة أكبر بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض في عيد الأضحى عام 2013.

صافيناز أثارت ضجة بسبب حركاتها الجريئة أثناء الرقص، كما أنها تعرضت للمقاضاه بسبب رقصها بعلم مصر، وتواجدها في مصر دون أوراق رسمية، ولكنها ظلت محتفظة بمكانتها.

توالت الأعمال الفنية على الراقصة صافيناز، حيث شاركت مع محمد سعد في فيلم “حياتي مبهدلة” عام 2015، وفيلم “سالم أبو أخته” مع محمد رجب، وفيلم “30 يوم في العز” بطولة أحمد فلوكس، وكان أخرها فيلم “أمان يا صاحبي” مع سعد الصغير ومحمود الليثي عام 2017.