سلمان خان يضع هذا النجم في قمة بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أكد نجم بوليوود سلمان خان مؤخرًا أن اسم نجم “جولي بوي” رانفير سينج يأتي في الصدارة وفي مقدمة نجوم بوليوود الكبار، حيث استقبل الممثلان بعضهما بعضا بحرارة في حفل زفاف عكاش أمباني وشلوكا ميهتا.

سلمان خان في مقابلة مع Filmfare، جمع اسم رانفير إلى جانب العظماء واللعينين الكبار مثل شاروخان وعامر خان وأكشاي كومار من حيث إمكاناته.

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ونقل عن سلمان قوله: “أقول ما رأيته، وما يراه الجميع من حولي، حيث يعتقدون أن هذا الشخص لديه إمكانات، انفير يؤدي تمامًا مثل شاروخان، عامر خان، أكشاي كومار “.

الجدير بالذكر أن ممثل بوليوود رانفير سين، نحت لنفسه طريق وعلامة خاصة به في بوليوود، من حيث براعة التمثيل في أفلام مثل Padmaavat، Goliyon Ki Rasleela، Bajirao Mastani، Simmba وغيرها الكثير، إلى جانب اكتسابه دائمًا الأضواء بسبب إحساسه باللباس الغريب والأداء النشط على الشاشة وخارجها.

يتمتع رانفير Ranveer كذلك بقاعدة من المعجبين تضم أكثر من 21 مليون متابع على موقع تبادل الفيديوهات والصور Instagram وهو يبقيهم منجذبين من خلال مشاركة الصور بانتظام.