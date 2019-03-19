تشاغلار ارطغرل يتعاقد على بطولة مسلسل جديد

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعاقد النجم التركي تشاغلار ارطغرل على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “الفتاة السيئة”، حيث من المقرر ان يبدأ التصوير خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

ويلعب “ارطغرل” في المسلسل دور رجل أعمال يدعى “كرك” متعدد العلاقات النسائية، وهو ما يُعرّضه للعديد من المشاكل خاصة مع ظهور بطلة العمل التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

ودخلت حاليًا الشركة المنتجة للعمل في مفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في المسلسل، على أن يتم التعاقد مع بطلة للعمل خلال الايام القليلة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن تشاغلار ارطغرل حقق نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة وتحديدًا بعد مشاركته في مسلسل “فضيلة خانوم وبناتها”.