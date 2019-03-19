لطيفة التونسية تُهدي الأمهات أغنية في عيدهن

متابعة بتجــــــــرد: طرحت النجمة لطيفة التونسية أغنية جديدة بعنوان “أمي” كإهداء منها لكل أم بمناسبة عيد الأمهات. أغنية “أمي” من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين وألحان وتوزيع إسلام صبري، أمّا الكليب الخاص بها فتولى إخراجه أحمد جمال. وجاء إطلاقها قبل أيام من عيد الأمهات الذي يحتفل به العالم يوم 21 آذار/مارس الجاري. Advertisements لمشاهدة فيديو كليب أغنية “أمي”:

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