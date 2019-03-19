جمهور أحلام الأكثر حظًا.. تعرف إلى السبب!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد مطالبة الجمهور بنقل حفلتي أحلام في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في العاصمة الرياض فضائيًا، زفّت نجمة الخليج الأولى خبرًا سارًا لمحبيها في هذا السياق.
وفي التفاصيل أعلنت أحلام أن الحفلتين سيتم نقلهما بشكل مباشر عبر شاشة “وناسة” وأثير إذاعة “ام بي سي – اف ام”، ليتمكن بذلك الجمهور في مختلف أنحاء البلدان العربية ودول الإغتراب مشاهدة السهرتين.
الخبر أفرح محبّي أحلام خاصةً أن الجميع ينتظر هاتين الحفلتين بفارغ الصبر.
ومن المقرر أن تغني أحلام ليلتي 21 و22 آذار/مارس الجاري، أجمل أغاني مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
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