عزة الحسيني: شاركت في فيلم "جريمة الايموبيليا" إنقاذاً للموقف

كشفت المخرجة المصرية عزة الحسيني عن مشاركتها كمُمثلة في فيلم "جريمة الإيموبيليا" الذي أخرجه خالد الحجر، من باب إنقاذ الموقف، بعد أن تعرّضت ضيفة الشرف لطيفة فهمي لحادث كبير، في آخر أيام التصوير.







وخلال ندوة الفيلم المشارك ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة، قالت الحسيني إن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال قليلة التكلفة إنتاجياً، والتي تعتمد على القصة والإخراج.



وأوضح رئيس المهرجان سيد فؤاد، أن الفنان طارق عبدالعزيز قدّم شخصية جديدة في الفيلم، لم يعتد تقمُّصها سابقاً فأبهر الجمهور، وقد شاطره عبدالعزيز الرأي، بِقوله إنه لا يريد تكرار نفسه، كما أسعده الدور الذي منحه فرصة أرحب للإبداع.

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من جهته، ذكر الفنان أحمد عبدالله محمود أن المخرج خالد الحجر يعتبر الأب الروحي بالنسبة إليه، وسبق له العمل معه في فيلم "حرام الجسد"، ما جعله يوافق على المشاهد القليلة في "جريمة الإيموبيليا"، مشيراً إلى سعادته بِردّة فعل الجمهور.

وقالت ياسمين الهواري إنها سعيدة بهذه التجربة، لِكونها الأولى في السينما، معتبرة دورها في الفيلم فرصةً تقدّمها إلى الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم داخل عمارة "الإيموبيليا" الشهيرة، التي بُنِيت نهاية ثلاثينيات القرن الماضي وسط القاهرة، وسكن فيها كثير من المشاهير ونجوم الفنّ.



