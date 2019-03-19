جاكي شان: دبي مدينة آسرة تفي بوعودها .. والرجوع إليها يُسعدني

أعرب النجم العالمي جاكي شان عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى دبي بعد ثلاث سنوات من زيارته الأولى، بغية تصوير جانب من فيلمه "فان جارد" "Vanguard".



العمل الجديد لجاكي شان من إخراج ستانلي تونج، ويتم إنتاجه بالتعاون مع شركتي "شنغهاي ليكس إنترتينمنت" المحدودة، و"دبي الكاتراز"، كما يشهد مشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم يانج يانج، وميا موكي، ولون آي، وزينجتينج تشو، فضلاً عن جاكسون لو.

وأبدى جاكي شان، خلال لقاء إعلامي نظمته، الإثنين، لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، تقديره للدعم الكبير الذي وجده في دبي، ومن جميع الجهات التي شاركت بأسلوب احترافي في تهيئة أجواء التصوير.





وأكد النجم العالمي أن دبي مدينة تفي بوعودها دوماً، مؤكداً اعتزازه بتصوير فيلمه "كونغ فو يوجا"، والذي شكّل نجاحه حافزاً حتى يعيد التجربة.

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وثمّن جاكي شان البنية التحية المتطورة في المدينة وما تملكه من مواقع متميزة تتيح اختيار أماكن تصوير متنوعة، مشيراً إلى عزمه معاودة التجربة في المستقبل بتصوير مزيد من الأفلام في دبي التي وصفها بـ"الآسرة".

وأشاد بالمستوى الراقي لاستوديوهات الإمارة التي تضاهي الأفضل عالمياً قائلاً: "أنا متأكد من أنني سأعود مراراً إلى دبي، بغية تصوير مزيد من الأعمال، فخلال تنقُّلي في جنبات المدينة يومياً، أراقب الأبنية والطرق والمواقع المختلفة التي يمكننا الاستفادة منها في تصوير مشاهد الحركة والتشويق".





وبهذه المناسبة، أفاد جمال الشريف، رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: "أصبحت دبي خلال السنوات الماضية محطّ أنظار كثير من شركات الإنتاج السينمائي العالمية، ومنصة حيوية لإنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج، وحتى المواد الدعائية والإعلانية، وهو ما يعكس مكانتها وتقدُّمها في هذا المضمار، حتى أصبحت الخيار الأول في المنطقة للنجوم والمخرجين من شتى أنحاء العالم".

وتابع الشريف: "تشكل عودة الممثل العالمي جاكي شان لتصوير فيلمه الثاني في دبي، بعد النجاح الكبير الذي حققته تجربته الأولى، إضافة مهمة لصناعة السينما في المدينة والإمارات عموماً"، مضيفاً: "جاكي شان من نجوم الصفّ الأول عالمياً، وشهادته تساهم في تعزيز جهودنا المبذولة للتعريف بإمكانات دبي، كي تستقطب أكبر شركات الإنتاج السينمائي".

وأكد جمال الشريف أن جهود اللجنة لا تنقطع في الترويج لدبي، كوجهة إنتاج سينمائي في المنطقة، من خلال المشاركة ضمن أهم المناسبات والمحافل الدولية المعنية بصناعة السينما، والاجتماعات المباشرة مع ممثلي كبرى شركات الإنتاج والمخرجين سواء في بوليوود أو هوليوود.