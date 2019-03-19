الدكتور مهند ذياب: لا علاقة للغذاء بمرض السرطان والضغط ُالنفسي أهمُّ أسبابه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُؤرِّق مرض السرطان العديد من أفراد المجتمع، نظرًا لكثرة انتشاره وغياب العلاج الفعلي له، عدا عن حجم الألم الذي يُسبّبه للمرضى وتكاليفه العلاجية المُرتفعة.
الدكتور مهند ذياب استشاري أمراض الأورام السرطانيّة في مستشفى الآن أم سي، وخلال معرض المرأة الذي أُقيم في أبو ظبي، استعرضَ أهمَّ أسباب مرض السرطان وتطرّق للحديث عن آخر الإحصائيات المُسجّلة حول نسبة الإصابة به.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتور مهند ذياب: لا علاقة للغذاء بمرض السرطان والضغط ُالنفسي أهمُّ أسبابه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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