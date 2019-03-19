شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يقدم أغنية من كلمات عنتر هلال فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر عنتر هلال في أغنية جديدة من ألبوم المطرب محمد محيى الجديد، من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد العشى، ويعمل حاليًا محمد محيى على اختيار أغاني الألبوم ، ليتم طرحه في الفترة المقبلة.

وشارك عنتر هلال مع محمد محيى أكثر من أغنية من قبل أهمهم : حبينا جرحونا من ألبوم أعاتبك من ألحان محمد محي، أغنية ياريت من ألبوم حبيت عام 1991 وهي من ألحان محمد محي أيضا .

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.