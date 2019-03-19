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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلاده برقصة ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء، الذى يوافق 19 مارس، حيث نشرت مقطع فيديو يستعرض مجموعة من الصور والرقصات التى جمعتها بزوجها فى مناسبات مختلفة.
رانيا أبو النصر، نشرت مقطع الفيديو الذى يجمعها مع زوجها ماجد المصرى، فى مناسبات مختلفة لتهنئته بعيد ميلاده، وفى الخلفية صوت الفنانة إليسا تغنى أغنية "مكتوبة ليك"، وعلقت زوجة الفنان على الفيديو "مكتوبه ليك إنى أنا اللى تعيشلها.. مكتوبه على اسمك حياتى كلها.. كل سنه وأنت طيب ياروح قلبى أنا يا أغلى حاجه فى حياتى ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبى وميحرمنيش منك أبدًا يا عمرى أنا.. بحبك".
ويذكر أن رانيا أبو النصر، هنأت زوجها ماجد المصرى بعيد ميلاده العام الماضى، بنشر صورهما معًا وهما يحملان تورتة عيد الميلاد، وعلقت حينها على الصور، "كل سنة وأنت روح قلبى كل سنة وأنت ضهرى وسندى ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبى.. ربنا ما يحرمنا منك أبدا يا أغلى من حياتى".
رقصة للفنان ماجد المصرى مع زوجته
ماجد المصرى وزوجته رانيا أبو النصر
صورة للفنان ماجد المصرى مع زوجته رانيا أبو النصر
رقصة خاصة للفنان ماجد المصرى مع زوجته
ماجد المصرى يحتفل مع زوجته
ماجد المصرى مع زوجته فى أحدى الحفلات
صورة للفنان ماجد المصرى مع زوجته
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