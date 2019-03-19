شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام .. فيلم Captain Marvel يحقق 761 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Captain Marvel إيرادات وصلت إلى 761 مليون دولار، منذ طرحه يوم 8 مارس الجارى فى دور العرض حول العالم، وأنقسمت الإيرادات بين 267 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 495 مليون دولار حول العالم.

الفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.

فيلم Captain Marvel تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عند اكتشاف وجود كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.