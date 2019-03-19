بـ"شو حلو".. بوسي شلبي تكشف حالة فيفي عبده الصحية ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت فيه مع الفنانة فيفي عبده في أحدث ظهور لها، بعدما طالبت متابعيها منذ أيام بالدعاء لها بسبب تدهور حالتها الصحية، وقامت بوسي بطمئنة جمهور فيفي وأدا سويًا أغنية "شو حلو".

وعلقت بوسي على الفيديو قائلة: "فيفي زي الفل وصحتها زي الفل وبكرة هاتكون معاكم لايف بحبك يا فوفا يا ملكة الطاقة الإيجابية"، ولاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها على حسابها.

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