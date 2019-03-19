محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت فيه مع الفنانة فيفي عبده في أحدث ظهور لها، بعدما طالبت متابعيها منذ أيام بالدعاء لها بسبب تدهور حالتها الصحية، وقامت بوسي بطمئنة جمهور فيفي وأدا سويًا أغنية "شو حلو".
وعلقت بوسي على الفيديو قائلة: "فيفي زي الفل وصحتها زي الفل وبكرة هاتكون معاكم لايف بحبك يا فوفا يا ملكة الطاقة الإيجابية"، ولاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها على حسابها.
[http:///]
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"شو حلو".. بوسي شلبي تكشف حالة فيفي عبده الصحية ( فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.