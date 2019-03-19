أول صور من عزاء الفنان جلال عيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تلقى نجل الفنان الراحل جلال عيسى، عزاء والده مساء أمس الاثنين، في مسجد المحروسة بمنطقة المهندسين، وسط غياب طليقته الفنانة صفية العمري.

يذكر أن الفنان جلال عيسى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، وهو من مواليد 17 يوليو 1937 وله العديد من المشاركات السينمائية المميزة بمسيرته الفنية منها "المراهقات، أغلى من حياتي، أنف وثلاثة عيون، أونكل زيزو حبيبي، معسكر البنات".

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