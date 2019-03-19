النشرة الفنية| أغنية جديدة لرمضان.. وياسمين صبري في "الجيم" وروجينا تدعم أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع "الخليج 365" أمس الاثنين، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنان محمد رمضان وأغنيته الجديدة" بوم"، بالإضافة إلى انتخابات نقابة المهن التمثيلية، ومعلومات عن "ابنة الشحرورة"، ولطيفة تطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم.

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