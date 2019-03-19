محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: يقدم موقع "الخليج 365" نشرة يومية لأبرز أخبار نجوم "هوليوود"، تتناول أهم ما يطرأ على حياتهم الشخصية وجديد أعمالهم الفنية. في النشرة التالية نقدم لكم مجموعة متنوعة من أخبار "أفينجرز، بريانكا شوبرا، دامبو، ذا روك، سلمي حايك، ماريا كاري، نيكي ميناج، هيل بوي"، وآخرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر نشرة هوليوود.. كواليس فيلم سلمى حايك و"ديزني" تروج لـ"دامبو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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