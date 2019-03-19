"لوك ساندي وسلطان الطرب ومكياج دنيا".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: يحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يقدم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال الـ24 ساعة الماضية: ساندي ولوك غريب نشرت الفنانة ساندي، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها بإطلالة بدت غريبة بعض الشئ، حيث ظهرت بشعر "كيرلي" ومكياج مختلف. كارتر مع سلطان الطرب نشر المنتج محمد كارتر، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالمطرب اللبناني جورج وسوف. خالد عليش وزوجته عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، نشر الفنان والإعلامي خالد عليش صورة صورة تجمعه بزوجته الفنانة ميما الشامي. دنيا بطمة ومكياج لافت أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على متابعيها بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة بمكياج لافت، وفستان أزرق أنيق. هنادي مهنى رفقة أحمد صلاح حسني Advertisements ظهور مميز للفنانة هنادي هاني مهنى مع صديقها الفنان أحمد صلاح حسني إذ نشرت صورة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ياسمين عبدالعزيز والعوضي نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة سيلفي تجمعها بالفنان أحمد العوضي. إيميه صياح تتألق بالأحمر بإطلالة كلاسيكية، ظهرت الإعلامية اللبنانية إيميه صياح ترتدي فستانا أحمر وذلك في صورة نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". سيلفي إيمان العاصي نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة سيلفي بملابس سوداء. شيما هلالي بالكاجوال وشاركت الفنانة التونسية شيما هلالي متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها بملابس كاجوال، حظيت بإعجاب جمهورها. محمد الشرنوبي مع صديقته نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بصديقته "سارة".

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