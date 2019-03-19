بالصور- في ندوة "جريمة الإيموبيليا".. طارق عبدالعزيز: لا أكرر نفسي.. وعزة الحسيني: شاركت إنقاذًا للموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

عقب انتهاء عرض فيلم "جريمة الإيموبيليا"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أقيمت ندوة أدارها رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد.

وقال الفنان طارق عبدالعزيز أحد أبطال الفيلم "أتمنى يكون الفيلم عجبكم، وسعيد كوني بينكم اليوم، ولمست تفاعل الجمهور، وأشكركم لأنكم بقيتم مدة عرض الفيلم كاملة والتي وصلت لساعتين"، مشيرًا إلى أنه دائما ما يحاول ألا يكرر نفسه في أي عمل، ووافق على دور "حبيب" لأنه مختلف.

أما الفنان أحمد عبدالله محمود المُشارك في الفيلم بمشهدين، فأعرب عن سعادته بالتواجد في الصعيد، وبالتعاون مع المخرج خالد الحجر، مضيفًا "خالد ليس مجرد مخرج، ولكنه صديقي ومستشاري في بعض الأحيان حتى في أمور شخصية"، لافتًا أنه لم يتردد في قبول العمل رغم أن ظهوره فيه مشهدين فقط، لأنني لا أحسبها معه بالكم، وأعتبره الأب الروحي بالنسبة لي".

وتابع ضاحكًا "صعب عليا نفسي أوي متخيلتش إني هتحط في شنطة"، مشيرًا إلى أن الحجر كان يقوم بتصوير كل لقطة مرتين مرة من وجهه والأخرى من ظهره، ولم يفهم أحمد وقتها السبب حتى شاهد الفيلم، وشعر بسعادة من النتيجة النهائية التي شاهدها الجمهور.

وأكدت الممثلة ياسمين الهواري -من بين المشاركين بالفيلم-، أنها تحمست جدًا للعمل في "جريمة الإيموبيليا"، وشعرت مع قراءة السيناريو أنه مختلف، مشددة على انجذابها لأي تجربة مختلفة، متابعة "السيناريو لم يختلف كثيرًا عما شاهدناه في الفيلم، لأن المخرج تكلم معنا عن رؤيته، وبشكل عام العمل معه مريح جدًا".

وقالت الفنانة والمخرجة عزة الحسيني، ضيف شرف الفيلم "ظرف خاص كان سببًا في قبولي المشاركة، الدور كان مقررًا أن تقوم به الفنانة لطيفة فهمي، ووقعت وكُسرت قدمها قبل التصوير مباشرة، وخالد كلمني طالبًا إنقاذ الموقف، في أخر يوم تصوير، وهو صديق وشرح لي المشاهد الخاصة بي".

وترى عزة أن الفيلم ينتمي لنوعية من الأفلام غابت منذ فترة عن السينما المصرية "تجربة يجب أن تُقيم في الإطار ده".

"جريمة الإيموبيليا" تأليف وإخراج خالد حجر، بطولة هاني عادل، ناهد السباعي، طارق عبدالعزيز.