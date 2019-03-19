جوهرة تعلن انتهاء تصوير دورها في فيلم تامر حسني الجديد

أعلنت الفنانة الاستعراضية جوهرة انتهاء تصوير أول أدورها السينمائية في فيلم "كل سنة و أنت طيب"، حيث نشرت صورة مع نجم الجيل تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و

الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "يسعدني أن أعلن أني انتهيت من تصوير دوري في فيلمي مع تامرحسني، لقد كانت تجربة مثيرة ومميزة، والأوسكار ينتظرني،هههه".

يذكر أن الفنانة الاستعراضية تشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طب"، و هو بطولة كل من زينة، خالد الصاوى، عزت أبو عوف، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، و من تأليف محمد عبد المعطي، و إخراج سعيد الماروق.