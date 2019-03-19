سجني سبب شهرتي .. 8 راقصات يطرقون أبواب النجومية بعد حجزهم

السجن يصيب صاحبه بالسمعة السيئة في جميع حالاته، لكن الأمر اختلف عند المشاهير خاصة الراقصات الاستعراضية، فالعديد منهن جاءت شهرتهم بعد احتجازهم وراء القضبان الحديدية بتهم مختلفة، حتي بعد إنكارهم للتهم المنسوبة إليهم فجميعهن قد ارتكبن بعض المخالفات التي أدت إلى حبسهن لأيام معدودة، ولكن هناك البعض الآخر الذي حكم عليهن بشهور وسنوات طويلة نظرًا لمخالفات ارتكبوها.

ويرصد "الوفد" بعض هؤلاء الراقصات الذين قضين أياما وسنوات خلف القضبان.

1_جوهرة:

في مطلع العام الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت خلاله الراقصة الروسية جوهرة وهي تقدم إحدى فقراتها ببدلة شبه عارية، لينتشر بعدها أنباء عن القبض عليها من قبل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتهمة ممارسة الرقص ببدلة غير مطابقة للمواصفات التي نصت عليها القوانين واللوائح.

2_صافيناز:

رغم أنها تعد من الشخصيات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل إلا أن صافيناز كانت قد تم القبض عليها عام 2014 أثناء تقديمها وصلة من الرقص الشرقي بأحد فنادق مصر الجديدة، وكانت التهمة الموجهة إليها هي خرقها لتعاقد كان قد تم بينها وبين فندق آخر ولكنها تخلفت ليتم حبسها بشكل مؤقت لحين فض النزاع وذلك الأمر الذي لم يستغرق سوى ساعات ليتم إخلاء سبيلها من النيابة العامة. وفي السياق ذاته كانت صافيناز قد تم الحكم عليها غيابيًا بالحبس 6 أشهر وتغريمها 15 ألف جنيه، إضافة إلى كفالة 10 آلاف جنيه في قضية إهانة

العلم المصري، بعد ارتدائه كبدلة رقص، ولكن تم خروجها بكفالة ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

3_ برديس:

وفي عام 2015 تم القبض على الراقصة برديس وتوجيه تهمة نشر الفجور وفعل فاضح والتحريض على الفسق، لتقضي المحكمة بعد ذلك بالحكم عليها بالسجن لمدة 6 أشهر، ولكنها بعد مدة قصيرة من خروجها وخاصة بعد وفاة زميلتها وصديقتها الراقصة "غزل"، اعتزلت برديس الرقص نهائيًا.

4_ شاكيرا:

وفي عام 2014 طرحت أغنيتها الشهيرة "الكمون" لتحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وحصدت الأغنية 8 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لقناة مزيكا، إلا أنه تم إلقاء القبض عليها في نهاية العام، وتم توجيه تهمة التحريض على الفسق، ونشر الفجور، وحكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة 6 أشهر، ولكن الجدير بالذكر أن شاكيرا خرجت من السجن إلى عالم الشهرة. حيث أن كان آخر ظهور فني لها من خلال فيلم "الأصليين" والتي قامت من خلاله بدور "بهية"، وشاركها البطولة كل من الفنان ماجد الكدواني، منة شلبي، خالد الصاوي، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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5-أليسار:

تم التحقيق معها من قبل نقابة المهن التمثيلية، بعد أن تم إيقافها لمزاولة العمل دون ترخيص، ولمخالفتها قوانين العمل في مصر، ومن جهة لجأت للقضاء بعد

أزمتها مع منظم الحفلات تامر عبد المنعم، بعد تهديده لها بالسرقة والقتل.

6 -سلمى:

كان القضاء المصري قد أصدر حكمه بالسجن لمدة عام على الراقصة رضا الفولي، وشهرتها سلمى، بعد توجيه تهم التحريض على الفجور والفسق بعد ظهورها في كليب "سيب إيدي"، وهي ترقص بملابس مكشوفة. جدير بالذكر أن سلمى كانت قد قدمت استئنافا على حكم حبسها سنة مع الشغل بتهمة التحريض على الرذيلة.

7 -سما المصري:

يذكر أن الفنانة سما المصري كانت قد حكم عليها بالحبس ستة أشهر وكفالة 1000 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية سب وقذف رئيس نادي الزمالك، في مارس 2015. وكانت سما قد هاجمت رئيس نادي الزمالك بأغنية ساخرة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. وقد وجهت الفنانة الاستعراضية سما المصري مؤخرا اعتذارا رسميا للمستشار مرتضى منصور، وتؤكد أنها لم تتعمد أو تقصد الإساءة إلى شخصه الموقر، مشددة على أنه شخصية وطنية لها تاريخها، ولذلك وجب الاعتذار علنا أمام الجميع.

8_شمس:

تعد شمس من الراقصات الأكثر إثارة للجدل، منذ زواجها السري من الفنان سعد الصغير حتى طلاقها، ثم بعد ذلك اتهامها في قضية قتل خادمتها بمساعدة آخرين والتي كانت قد قضت المحكمة عليها فيها بالإعدام شنقًا. حتى قبلت المحكمة اليوم، الأربعاء الطعن المقدم منها ليتم استبدال الحكم بالحبس لمدة 15 سنة، ليكون بذلك هو الحكم النهائي، في قضية تداولها القضاء المصري لما يقرب من الأربع سنوات، والجدير بالذكر أن "شمس" كانت قد ظهرت في العديد من الأعمال السينمائية كراقصة في البداية حتى وصولها للتمثيل. والجدير بالذكر أن شمس كانت متهمة من قبل في قضية خطف طفلة من دار أيتام في مدينة نصر بدعوى أنها ستتبناها، ثم رفضت تسليمها للدار مرة أخرى، لتحال إلى الجنايات في تلك الواقعة.