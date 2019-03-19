كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوف الحلقة 139 من مسلسل أرطغرل| موقع النور.. بث مباشر إعلان مسلسل قيامة ارطغرل 140 على تردد قناة دعوة الجزء الخامس مترجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موقع النور ارطغرل 139 شاهد واستمتع بمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل وكذلك إعلان مسلسل ارطغرل الحلقة 140 على موقع النور يمكن من خلالة مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بداية من الحلقة الأولى من الجزء الخامس وحتى نهاية الجزء الخامس، كما يمكنكم من خلال موقع النور مشاهدة العديد من المسلسلات التركية الأخرى، أما عن جودة المشاهدة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس فهي جودة عالية النقاء للصورة والصوت، ويمكن الآن الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل والكثير من المسلسلات الأخرى على موقع النور اونلاين وبأعلى جودة. كما حصل موقع النور على حقوق عرض الكثير من المسلسلات الأخرى، ويسعى موقع النور من خلال الشركة المالكة للموقع “ميثاق للإنتاج الإعلامي” إلى إتاحة الأفضل والأشهر من المسلسلات والأفلام التركية المتميزة، وكذلك الأفلام الأجنبية الحصرية.

ومن الجدير بالذكر أن موقع النور هو إحدى مشروعات شركة “ميثاق للإنتاج الإعلامي” وعن موقع النور فهو موقع متخصص في عرض المسلسلات التركية المترجمة للغة العربية، ويهتم موقع النور بمحتوى رائع من المسلسلات سواء كانت دراما تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية، كما يقوم موقع النور أيضا بإنتاج البرامج والأفلام الوثائقية.

يذكر أن موقع النور هو الموقع العربي الوحيد الذي تمكن من الحصول على حق عرض وبث مسلسل قيامة ارطغرل التركي التاريخي الشهير، وذلك بموجب اتفاق من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT وهي الجهة المنتجة للمسلسل، كما تمكن موقع النور أيضا من الحصول على حقوق عرض وترجمة وبث العديد من المسلسلات التركية الشهيرة ومنها على سبيل المثال:

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 124 الآن مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 الآن

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كما حصل موقع النور على حقوق عرض الكثير من المسلسلات الأخرى، ويسعى موقع النور من خلال الشركة المالكة للموقع “ميثاق للإنتاج الإعلامي” إلى إتاحة الأفضل والأشهر من المسلسلات والأفلام التركية المتميزة، وكذلك الأفلام الأجنبية الحصرية.

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل ومتابعة أحداث الحاقة الثانية مدبلجة والاستمتاع بالدراما التركية التاريخية بالتوقيات التالية لمختلف البلدان العربية.

أما عن موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل بتركيا فيكون في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة” كل أربعاء.

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وفي نهاية هذا التقرير الشامل نتمنى أن نكون عند حسن ظن متابعي موقعنا ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع أحداث المسلسل التركي التاريخي مسلسل أرطغرل في جزئه الخامس، كما سنتابع معكم جميع الحلقات التالية، فدوم معنا عزيزي القارئ على تشريفنا بزيارة التقرير.